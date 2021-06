GNR encerra estabelecimento em Almada onde decorria festa com 200 pessoas

"Os militares da Guarda deslocaram-se para o local para cessar a festa" © Gonçalo Delgado/Global Imagens

A Guarda Nacional Republicana encerrou este domingo um estabelecimento comercial, no concelho de Almada, onde estava a decorrer uma festa com 200 pessoas, em incumprimento com as medidas em vigor devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a GNR refere que os militares deslocaram-se ao estabelecimento comercial no concelho de Almada na sequência de uma denúncia que relatava a existência de uma festa.

"Os militares do destacamento de Almada foram chamados para uma ocorrência que dava conta de um estabelecimento comercial que estaria a funcionar em incumprimento do horário de funcionamento, no âmbito do estado de calamidade e, na chegada ao local, foi possível verificar que no interior e cá for a estariam cerca de 200 pessoas, motivo pelo qual houve necessidade de intervir e encerrar o referido estabelecimento. Além disso tinha diversas infrações inerentes ao próprio estabelecimento e foram elaborados também vários autos de contraordenação", explicou à TSF capitão Nuno Taveira.

Segundo a corporação, o estabelecimento foi encerrado pelos militares da GNR que elaboraram os respetivos autos de contraordenação, além de terem apreendido 13 botijas de óxido nitroso e detido uma pessoa por condução sem habilitação legal. O capitão Nuno Taveira conta que, nos últimos dois meses, já foram apreendidas cerca de 200 botijas com este gás.

"O destacamento de Almada tem efetuado várias apreensões nas últimas semanas destas botijas de óxido nitroso, um material que é exclusivo de uso hospitalar. É conhecido como o gás hilariante ou a droga do riso, embora não se trate de uma droga ao abrigo da lei da droga. Está a ser consumido, em regra, em espaços de diversão noturna e é algo a que temos dado alguma atenção", acrescentou Nuno Taveira.

O capitão da GNR explica que o gás nitroso só pode ser utilizado com autorização da autoridade do medicamento.

A GNR refere ainda que esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Setúbal e da Unidade de Intervenção e garante que "foi utilizada a força estritamente necessária para garantir a segurança dos militares e o controlo da situação".

"A chegada da guarda foi hostil, motivo pelo qual foi usada a força minimamente necessária para, por um lado, fazer cessar a atividade a decorrer, mas também para salvaguardar a integridade física dos militares que estavam envolvidos na operação. Tal como referimos, tivemos um reforço de outras valências da GNR para ter a situação controlada", recorda o capitão da GNR.

