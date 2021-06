Criança desaparecida. GNR encontra bota, calções, fralda e alarga buscas a 20 quilómetros

Quem quiser ajudar nas buscas só tem de se dirigir até o posto da GNR no local © Miguel Pereira da Silva/Lusa

A GNR prossegue, na tarde desta quinta-feira, as buscas pela criança de dois anos que está desaparecida em Proença-a-Velha (Idanha-a-Nova) desde quarta-feira e encontraram agora uns calções, uma bota e uma fralda de criança. Neste momento há no local um efetivo de 127 elementos da GNR e da Proteção Civil.

"Foi definida uma nova estratégia, de fazer uma busca de fora para dentro, alargando o perímetro da área superior a um raio de 20 quilómetros, onde vamos dar primazia a veículos todo-o-terreno e motociclos 4x4, tentando ir ao encontro do pessoal que se encontra a efetuar a busca a pé", explicou o capitão Jorge Massano, da GNR, à TVI24.

Segundo a GNR, a ribeira, junto à casa da criança, não tem força suficiente para poder levar um corpo.

"As pegadas encontradas estão junto a um caminho de terra. Começam e terminam numa zona um bocado enlameada, não se consegue perceber onde vão dar. Os pais continuam a participar e a cooperar nas buscas. Todos os meios humanos disponíveis são sempre bem-vindos para este tipo de teatro", afirmou o capitão.

Quem quiser ajudar nas buscas só tem de se dirigir até o posto da GNR no local e depois será devidamente encaminhado para o terreno. O capitão Jorge Massano, da GNR de Castelo Branco, disse aos jornalistas, junto à igreja matriz de Proença-a-Velha, que as buscas vão ser "alargadas de fora para dentro, com recurso a veículos todo o terreno".

O responsável pela operação disse que o "esforço das buscas" vai incidir numa área onde foi encontrada uma bota e uns calções de criança, que fica a cerca de 1300 metros do sítio onde já tinha sido encontrado uma camisola de criança.

No entanto, adiantou que está a ser estudado o reforço de meios, o que às 16h00 ainda não se verificava. O capitão Jorge Massano disse ainda aos jornalistas que, para já, não existe qualquer previsão para a interrupção ou cancelamento das buscas.

A criança terá desaparecido na quarta-feira da casa dos pais, situada a cerca de 1,5 quilómetros do núcleo central de Proença-a-Velha, entre as 05h00 e as 08h00.