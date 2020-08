Terreno estava numa zona de difícil acesso. Guarda teve a ajuda da equipa de busca e resgate em montanha.

Por Nuno Guedes 20 Ago, 2020 • 15:02

A GNR, com a ajuda da equipa de resgate em montanha, encontrou uma plantação de canábis numa zona escondida e de difícil acesso no concelho da Covilhã.

A descoberta foi feita no seguimento de uma investigação que levou os militares da guarda a uma propriedade agrícola com cerca de mil metros quadrados.

Em comunicado, a GNR detalha que o terreno estava numa zona de difícil acesso e dissimulado na vegetação.

As imagens filmadas pelos guardas revelam aquilo que parece uma pequena mata de canábis.

O Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã da guarda teve reforços da Base Tática de Busca e Resgate em Montanha, do Posto Territorial do Teixoso e do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco.

Ao chegarem ao local a GNR surpreendeu o proprietário no exato momento em que estava a cuidar das plantas que apresentavam "diversos estados de maturação", com o comunicado a referir que existiam plantas que chegavam aos dois metros e meio de altura.

O homem, com 65 anos, que já tinha antecedentes criminais, está detido nas instalações da GNR e vai ser presente ao Tribunal Judicial da Covilhã.

Foi igualmente apreendido muito material de cultivo, incluindo 614 metros de tubos de rega, bem como 214 doses de canábis.

Além disso, foram apreendidas quase 400 plantas de canábis que segundo a GNR valem perto de 80 mil euros.