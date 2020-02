GNR fiscaliza apanha de bivalves e imigração ilegal em praia de Alcochete

Cerca de 600 pessoas foram fiscalizadas e uma foi detida © Maria João Gala /Global Imagens

Por Lusa 12 Fevereiro, 2020 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está esta quarta-feira a realizar uma operação de fiscalização à apanha de bivalves e aos imigrantes ilegais que praticam a atividade na praia do Samouco, em Alcochete, no distrito de Setúbal.

Cerca de 600 pessoas foram fiscalizadas e uma foi detida, adiantou o comandante da GNR Rogério Samoqueiro, que coordena a operação.

O objetivo da investigação é detetar irregularidades existentes, não só na apanha de bivalves, mas também na exploração de imigrantes ilegais.

De acordo com a GNR, a operação deverá prolongar-se durante várias horas.

A investigação foi organizada pela GNR em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Autoridade para as Condições do Trabalho.