GNR fiscaliza nas fronteiras terrestres comportamentos de risco de jovens em férias

As ações de fiscalização abrangem a fronteira de Vilar Formoso e Castro Marim © Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

Por Lusa 06 Abril, 2022 • 14:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GNR está a desenvolver ações de fiscalização nas fronteiras terrestres para prevenir comportamentos de risco dos jovens que se deslocam, nesta altura, para o sul de Espanha e Catalunha, em viagens de finalistas e férias escolares.

Em comunicado, a GNR refere estar em curso, até sexta-feira, a operação "Spring Break 2022" que envolve "ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres, com o objetivo de prevenir a adoção de comportamentos de risco, inerentes ao consumo de drogas e álcool", por parte daqueles jovens em viagens de finalistas e férias escolares".

Segundo a GNR, os militares dos Comandos Territoriais, com o apoio da valência de investigação criminal e de binómios cinotécnicos de deteção de droga, em coordenação com a Guardia Civil do Reino de Espanha, realizam ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres, no sentido de detetar a prática de ilícitos associados ao consumo de drogas, bem como garantir as condições de segurança dos veículos que irão transportar os jovens.

As ações de fiscalização abrangem a fronteira de Vilar Formoso e o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim, Algarve.