GNR identifica 90 pessoas em festa de casamento no concelho de Palmela

A GNR identificou 90 adultos ao encerrar uma festa ilegal de casamento com 146 pessoas na quinta-feira, numa propriedade alugada em Águas de Moura, no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal, foi esta sexta-feira anunciado.

À TSF, o capitão Santana explicou que Posto Territorial do Poceirão recebeu, às 19h00, a denúncia "de que se encontrava a desenrolar uma festa, com música em volume elevado e um grande ajuntamento de pessoas".

GNR recebeu a denúncia e deslocou-se ao local. 00:00 00:00

Os militares deslocaram-se ao local e deixaram o aviso de que aquele convívio não podia estar a acontecer tendo em conta o dever de confinamento geral e o atual estado de emergência. "Foi-lhes dito que teriam 20 minutos para sair", algo que os membros da festa não acataram.

A festa ilegal era, afinal, um casamento, onde se encontravam 90 adultos que foram "identificados" e vão receber autos de contraordenação, acompanhados por 56 menores, que não foram identificados "por reserva da identidade das crianças".

Festa contava com 90 adultos e 56 menores. 00:00 00:00

O capitão refere que foram mobilizados para o local "todas as patrulhas disponíveis do destacamento de Palmela, com o apoio de uma equipa de destacamento de Setúbal e uma secção do Grupo de Intervenção de Ordem Pública", que montaram uma operação de trânsito na qual foram abordados os participantes na festa.

Capitão Santana dá conta da dimensão da operação montada. 00:00 00:00

Fonte oficial da força de segurança adiantou à agência Lusa que a investigação vai agora apurar se houve alguma ilegalidade no aluguer do imóvel, face às restrições em vigor devido à pandemia de Covid-19.

A GNR recorda ainda que "o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia Covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus".