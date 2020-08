GNR identifica mulher pelo crime de incêndio florestal em Resende

Incêndio em Sernancelhe (arquivo) © Octavio Passos/Global Imagens

A GNR de Viseu identificou na terça-feira uma mulher, de 64 anos, em São Martinho de Mouros, Resende, distrito de Viseu, pelo crime de incêndio florestal, anunciou esta quarta-feira aquela força de segurança.

"No seguimento de um incêndio que ocorreu a meio da tarde, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram identificar a suspeita, já na sua residência. Confrontada com os factos, admitiu que tinha originado o fogo com recurso a um isqueiro de cozinha", conta num comunicado de imprensa.

Segundo o documento, "o incêndio consumiu uma área de 0,3 hectares" na localidade de São Martinho de Mouros, também sede de freguesia, no concelho de Resende, "tendo colocado em perigo pessoas e bens".

A GNR esclarece que "os factos foram comunicados à Polícia Judiciária (PJ), a qual dará continuidade às diligências de inquérito" à mulher de 64 anos, residente em Resende, distrito de Viseu.

A identificação da suspeita foi feita esta segunda-feira, pelo Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende e reforço do Núcleo de proteção Ambiental (NPA) de Lamego.