GNR intensifica patrulhamento com especial atenção às concentrações de motos

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 21 Julho, 2023 • 08:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir desta sexta-feira o patrulhamento e fiscalização rodoviária direcionada para os veículos de duas rodas, com especial atenção para as concentrações de motos, informou a guarda.

A Operação "Moto II", que começa esta sexta-feira e termina no domingo visa, segundo explica a GNR em comunicado, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias.

A GNR vai focar-se principalmente nos eventos relacionados com motociclos, como a 41.ª Concentração Internacional de Motos" no Vale das Almas, em Faro, que começa esta sexta-feira e termina no domingo.

De acordo com a guarda, está previsto um aumento significativo do volume de tráfego de motos nos principais eixos rodoviários de acesso à região do Algarve.

"Pela sua dimensão e exposição mediática, constituem-se como eventos que geram um grande afluxo e concentração de participantes e de espetadores, gerando constrangimentos de relevo à normal circulação rodoviária nos principais eixos rodoviários e nos acessos diretos às zonas de espetáculo", refere a GNR.