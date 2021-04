GNR intercetou autocarro com 50 estrangeiros que entrou em Portugal ilegalmente

© André Luís Alves / Global Imagens

A GNR intercetou um autocarro com 50 passageiros estrangeiros que entrou em Portugal pela fronteira do Marco, no concelho de Arronches, distrito de Portalegre, ponto de passagem não autorizado, disse fonte daquela força de segurança.

Segundo a mesma fonte, o autocarro, com dois condutores, também estrangeiros, foi encaminhado ao início da tarde para a fronteira do Caia, em Elvas, também no distrito de Portalegre, para ser fiscalizado por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), devido ao controlo de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha, no âmbito da pandemia de covid-19.

Fonte policial indicou à agência Lusa que 48 passageiros ficaram na fronteira, em território de Espanha, para a sua situação ser analisada pela polícia espanhola, o SEF ficou responsável por verificar a situação de duas pessoas e outras duas foram autorizadas a permanecer em Portugal.

O Ministério da Administração Interna anunciou no domingo que o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais entre Portugal e Espanha vai manter-se até 15 de abril devido à pandemia de covid-19.

A circulação entre Portugal e Espanha nos 18 pontos de passagem autorizados (PPA) está limitada ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.885 pessoas dos 823.494 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

