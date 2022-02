GNR investiga morte de cabras-montesas no Gerês. Cada cabeça pode valer cinco mil euros

© By Javier García Diz - Trabajo propio. Own Work., CC BY-SA 3.0

A GNR está a investigar o aparecimento de espécimes de cabras-montesas mortas e sem cabeça no Parque Nacional da Peneda-Gerês e do Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés, depois de o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) ter recebido uma denúncia anónima por e-mail, no dia 24 de janeiro.

A diretora regional do Norte do ICNF, Sandra Sarmento, conta na TSF que o instituto já se deslocou ao local para apurar as circunstâncias do sucedido e redigiu um auto de notícia, sendo o passo seguinte a comunicação ao Ministério Público.

"Os nossos vigilantes, depois de terem tido conhecimento desta situação, têm reforçado a vigilância nesses locais e passado com mais frequência para prever ou evitar a ocorrência de outras situações", numa estratégia que está também articulada com a GNR.

O Jornal de Notícias escreve que as cabeças dos machos desta espécie, depois de transformadas numa espécie de troféu, podem valer cinco mil euros.

No Parque Nacional da Peneda-Gerês há cerca de 500 cabras desta espécie, distribuídas por três populações, "monitorizadas de dois em dois anos" pelo ICNF, explica Sandra Sarmento. Em termos de conservação, a cabra-montesa é considerada "criticamente em perigo".

A TSF já contactou a GNR para conhecer mais detalhes sobre a investigação que está em curso e aguarda uma resposta.