GNR reforçou patrulhamento em Alter do Chão depois de "alegada festa sem regras"

O Comando da Guarda Nacional Republicana emitiu um esclarecimento sobre as informações avançadas pela Associação de Profissionais da Guarda sobre "uma alegada festa sem regras em Alter do Chão". A GNR explica que, ao contrário daquilo que tem sido avançado, não há indicações de um casamento naquele bairro, mas, sim, de uma festa de Natal, e garante que "a partir do dia 24 de dezembro, o patrulhamento naquela zona foi reforçado".

A GNR começa por explicar que no dia 23 de dezembro foram feitas "várias denúncias por ruído de vizinhança recebidas no Posto Territorial de Alter do Chão, no distrito de Portalegre", o que levou a guarda a "deslocar uma patrulha ao local no sentido de fazer cessar o ruído".

Chegada ao local, "e dada a impossibilidade da patrulha em fazer cessar a infração bem como perante a resistência manifestada, houve a necessidade de mobilizar diversas patrulhas dos Postos limítrofes para o local, por forma a fazer cessar o ruído, objeto de denúncia", pode ler-se no comunicado.

O Comando da GNR explica que "desta situação foi identificado um homem e elaborado um auto de notícia para o tribunal Judicial de Portalegre" e "foi ainda elaborado um auto de contraordenação por ruído de vizinhança".

A partir da véspera de natal, dia 24 de dezembro, "o patrulhamento naquela zona foi reforçado de forma regular pelo Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Portalegre, não existindo desde essa data qualquer registo de outros incidentes ou ocorrências".

A GNR esclarece ainda que "nada indica que tenha existido qualquer cerimónia de casamento", como tinha sido avançado, mas, sim, "uma festa de natal que tradicionalmente os habitantes daquele bairro celebram".

As celebrações em causa terão ocorrido "nas suas residências e respetivos anexos, incluindo uma tenda que se encontrava montada junto a uma moradia".

O comunicado enviado às redações explica também que "o bairro em causa fica situado em local isolado, distanciando cerca de 200 metros, em linha reta, da zona residencial mais próxima" e que "não foi relatado nem constatado pelas patrulhas qualquer ajuntamento de indivíduos na via pública na vila de Alter do Chão".

De acordo com o esclarecimento "na atuação da Guarda não foi considerado necessário o reforço de meios de níveis de intervenção superiores" e "na sequência da mobilização de outras patrulhas, bem como do recurso ao Destacamento de Intervenção, não se verificaram o registo de outros incidentes, nesse dia e nos dias subsequentes"