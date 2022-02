GNR registou 2809 contraordenações após fiscalização a veículos pesados

© Gerardo Santos/Global Imagens

A Guarda Nacional Republicana (GNR) esteve, entre os dias 7 e 13 de fevereiro, numa ação de fiscalização a veículos pesados. Na operação "RoadPol - ECR Veículos Pesados", a GNR fiscalizou 3606 condutores de veículos pesados e registou 2 809 contraordenações.

Com especial incidência no cumprimento das normas inerentes aos tempos de condução e repouso, o patrulhamento foi realizado, segundo a GNR, "onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, de modo a promover a segurança rodoviária e a diminuição do risco de ocorrência de acidentes de viação".

Num comunicado no site, a GNR enumerou as contraordenações mais comuns. Foram registadas 879 multas relacionadas com tacógrafos, 428 por excesso de peso, 129 excessos de velocidade e 18 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.