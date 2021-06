GNR registou 68 contraordenações e 1095 recusas de entradas e saídas na AML

© LUSA

A GNR registou 68 contraordenações e 1095 recusas de entradas ou saídas da Área Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 15h00 de sexta-feira e as 06h00 desta segunda-feira no âmbito das restrições à circulação devido à Covid-19.

Num balanço provisório feito à agência Lusa pelo capitão João Gaspar, das Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana, esta força de segurança realizou, entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, 140 operações na AML e fiscalizou mais de 14 mil veículos.

João Gaspar indicou que foram registadas 1.095 recusas de entrada e saída da AML, tendo os militares da GNR mandado estas pessoas que ainda não estavam em incumprimento regressar ao domicílio.

O mesmo responsável avançou que foram registadas 68 contraordenações por incumprimento à legislação em vigor no âmbito da Covid-19, tendo estas pessoas entrado na AML sem as exceções previstas na lei.

João Gaspar disse ainda que a GNR detetou este fim de semana um maior número de recusas de entradas e saídas da AML do que no fim de semana anterior, o primeiro em que esteve em vigor as restrições nesta zona.

Pelo segundo fim de semana consecutivo foi proibida a circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa, entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei, devido ao aumento de casos de Covid-19 nesta zona.

Podem entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à Covid-19.

A GNR reforçou a fiscalização nos principais eixos rodoviários com maior fluxo de pessoas e de trânsito e nos locais de transportes públicos e coletivos, como autocarros, comboios e transportes marítimos.

