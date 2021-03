GNR resgata família e cão perdidos na Serra de Aire e Candeeiros

© Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Uma família composta por dois adultos, duas crianças, de 9 e 12 anos, e um cão teve de ser, esta terça-feira, resgatada pela GNR depois de se ter perdido durante um passeio higiénico na Serra de Aire e Candeeiros, no concelho de Porto de Mós.

A família foi localizada pelos militares através das coordenadas de telemóvel e cerca de uma hora e meia depois todos estavam a salvo, como explicou à TSF o capitão Daniel Matos, Comandante do Destacamento Territorial de Leiria.

Ao que a GNR apurou, a família ia fazer uma caminhada e "perdeu-se no meio dos trilhos" numa zona da serra que é "densa" e na qual o elevado número de trilhos pode dificultar a progressão por ser "muito confusa para quem não conhece".

Quando foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Mira de Aire, o casal e os filhos apresentavam sinais de hipotermia.

Apesar de tudo não ter passado de um susto, a GNR alerta que as pessoas "devem continuar a estar em casa" e pede que, mediante as possibilidades, "façam estes passeios higiénicos perto da área de residência" para cumprirem as medidas decretadas no âmbito do combate à pandemia.