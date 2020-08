GNR trava festa semi-secreta, com mais de 200 pessoas, no Algarve

GNR © Gonçalo Delgado/Global Imagens

A Guarda Nacional Republicana (GNR) teve de intervir e parar uma festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil, no concelho de Loulé, Algarve.

O caso aconteceu este domingo e foi comunicado esta segunda-feira pela guarda.

A GNR adianta que recebeu diversas denúncias de uma festa "amplamente divulgada pela empresa organizadora, através das redes sociais".

Os clientes tinham de reservar mesa e o local da festa só lhes era revelado 12 horas antes do início.

Além do secretismo, vários artistas estavam convidados e a GNR chegou a avisar a organização de que não podia realizar o evento, algo que terá sido ignorado.

"Para além disso", acrescenta a guarda, "foi solicitado parecer à Autoridade de Saúde", com resultado "negativo, por não estarem salvaguardadas todas as medidas preventivas, de proteção e segurança exigíveis para um evento daquele género".

Fonte oficial da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve acrescenta à TSF que o pedido feito pela empresa e o parecer negativo estavam relacionados com as medidas preventivas para evitar o contágio da Covid-19.

"Não obstante" o parecer negativo, a GNR diz que "os organizadores prosseguiram com o evento, tendo os militares da GNR chegado ao local e terminado imediatamente com a festa, ordenando a todas as pessoas que abandonassem o local."

A agravar a situação, o evento nem dispunha de Licença Especial de Ruído emitida pela Câmara Municipal de Loulé, motivo pelo qual foi elaborado um auto de contraordenação.

Os organizadores do evento foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.