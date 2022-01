Golfinho foi resgatado em praia de Odemira

© Direitos Reservados/Autoridade Marítima Nacional

Um golfinho "juvenil" foi resgatado na praia de Brejo do Largo, em Odemira, na manhã desta terça-feira. O alerta foi dado por um popular.

"Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines e da Estação Salva-vidas de Sines resgataram esta manhã um golfinho juvenil da espécie 'boto' que arrojou na praia de Brejo do Largo, no concelho de Odemira", informa a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi "recebido pelas 11h10, através de um popular, a informar para a presença do cetáceo na praia de Brejo do Largo".

"O mamífero foi resgatado e, posteriormente, devolvido ao seu habitat natural pelos elementos da Estação Salva-vidas de Sines, com recurso a uma mota de água, em estreita colaboração com os elementos do projeto ARROJAL - Apoio à Rede Nacional de Arrojamentos, da Universidade de Évora", explica a autoridade.