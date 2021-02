Gondomar vacina 180 polícias e mais 80 bombeiros

A vacinação de bombeiros e polícias de Gondomar decorre no pavilhão Multiusos de Gondomar © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por Lusa 19 Fevereiro, 2021 • 08:48

Cerca de 180 efetivos das forças de segurança em funções no concelho de Gondomar e um segundo grupo de 80 bombeiros locais recebem esta sexta-feira a primeira de duas doses da vacina contra a Covid-19, adiantou o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins explicou que a vacinação das forças de segurança, em primeira toma, abrange 60 militares dos dois postos locais da GNR e 120 agentes das três esquadras e da Divisão da PSP de Gondomar.

A operação considera a prioridade da GNR e da PSP para militares e agentes "na linha da frente e mais expostos aos riscos do coronavírus", tendo também em conta elementos das forças que sofrem de comorbilidades ou patologias listadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Referindo-se aos 80 bombeiros, o autarca de Gondomar, no distrito do Porto, disse que se trata de um segundo grupo de operacionais locais a receber a primeira dose da vacina. Os outros 90 bombeiros locais foram vacinados na última sexta-feira.

Este conjunto de 170 bombeiros -- metade do efetivo das cinco corporações locais -- é o máximo que Gondomar pode vacinar na atual fase, de acordo com normas da DGS, acentuou Marco Martins.

A vacinação de bombeiros e polícias de Gondomar decorre no pavilhão Multiúsos de Gondomar, devendo prolongar-se por toda manhã, prevê Marco Martins.

Já à tarde, adianta o autarca, deverá retomar-se a inoculação de pessoas com 80 e mais anos e de pessoas com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas, no âmbito da segunda fase do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

O pavilhão Multiúsos de Gondomar foi um dos sete locais escolhidos na região Norte para albergar os centros de vacinação nesta segunda fase.

Além de ceder o espaço, a Câmara Municipal também disponibilizou recursos humanos responsáveis pela logística e limpeza do espaço.

