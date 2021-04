Vale do Côa quer ser "um exemplo para o mundo"

© Arquivo pessoal com André Luís Alves / Global Imagens

A nova embarcação electro-solar e os jipes movidos a energia fotovoltaica são as primeiras pegadas da mulher que gere os destinos da Fundação há precisamente um mês.

Ela dá continuidade ao trabalho desenvolvido por Bruno Navarro, o líder criativo que faleceu no início do ano e que é homenageado segunda-feira, dia da reabertura do museu. Há também a exposição dedicada a João Cutileiro, "Gravuras e riscos", que vai ser inaugurada no dia 18, mas já a partir da próxima semana pode visitar as gravuras rupestres a cavalo, outra das novidades, ou usufruir das tradicionais visitas a pé, de jipe ou de caiaque.

Todos os caminhos do Vale do Côa podem levar às gravuras, todos os visitantes são bem-vindos. Será ela, Aida Carvalho, quem os vai receber já esta segunda-feira, com o mesmo entusiasmo com que há 25 anos guiou os primeiros visitantes do Parque.