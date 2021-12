Gouveia e Melo abre porta de Belém, Pinho "não tem seis milhões" e outros destaques TSF

Henrique Gouveia e Melo © Paulo Spranger/Global Imagens

"Não se deve dizer que dessa água não beberei" e o "futuro a Deus pertence". Com apenas duas frases, Gouveia e Melo pode ter acabado de abrir a porta a uma candidatura ao lugar de Presidente da República. O vice-almirante que coordenou a task force da vacinação contra a Covid-19 foi questionado sobre o assunto numa tertúlia promovida pelo Diário de Notícias, que completa 157 anos, e explicou que durante o processo de vacinação "tentou despolitizar a figura de coordenador" para evitar uma "guerra política". Mas agora o cenário é outro.

O antigo ministro Manuel Pinho conheceu as medidas de coação aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre: prisão domiciliária com pulseira eletrónica ou o pagamento de uma caução de seis milhões de euros. O advogado Ricardo Sá Fernandes esclareceu desde logo que o seu cliente "não tem" essa quantia.

A Polícia Judiciária realizou buscas nos estádios da Luz e de Alvalade e deteve três pessoas, entre elas o empresário de futebol César Boaventura. Os três estão fortemente indiciados dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.

O Governo pode determinar, a partir desta quinta-feira, o uso de máscara nos espaços públicos, caso considere esta medida necessária para controlar a pandemia, no âmbito de um regime transitório publicado em Diário da República.

O Presidente da República foi operado com sucesso a duas hérnias inguinais e deve ter alta hospitalar em 24 horas.

O Conselho Nacional do CDS vai aprovar esta noite as listas de candidatos do partido às legislativas de 30 de janeiro. A TSF revela-lhe os nomes dos cabeças de lista.

As Festas do Povo de Campo Maior foram classificadas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O autarca diz que ninguém merece mais a classificação das festas do povo como o próprio povo, que as faz todos os anos.

O dia fica também marcado pela morte do ator Rogério Samora, de 63 anos.