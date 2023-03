Gouveia e Melo diz que "ato de insubordinação" não pode "alastrar", bolsas europeias recuperam e outros destaques TSF

© marinha.pt (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira ficou marcada pelas declarações de Henrique Gouveia e Melo sobre o "ato de insubordinação muito grave" dos 13 militares do navio Mondego. O chefe do Estado-Maior da Armada considerou que a situação "não pode passar debaixo do tapete".

Na ordem do dia estão também as bolsas europeias, que recuperaram esta manhã, depois das fortes descidas de quarta-feira, com os investidores focados no Credit Suisse e na reunião de política monetária do Banco Central Europeu.

Na Madeira, três pessoas ficaram feridas na sequência de uma derrocada na Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos.

Destaque ainda para os Açores, onde um avião Dash 400 da SATA Air Açores teve de interromper a descolagem no aeroporto das Lajes porque uma viatura se atravessou na pista.

"Porque vieram a este local pleno de desgraça?" É com esta pergunta que os visitantes da Casa da Inquisição, em Castelo de Vide, são recebidos por Guiomar Mendes. A mulher cristã nova, judaica, viúva do juiz da Alfândega, Manuel Vaz Leitão, é a personagem que guia a viagem pela história no novo espaço museológico da vila, onde a comunidade judaica sempre teve uma forte presença. Ouça e leia a reportagem da TSF aqui:

Por fim, o autor da biografia de Roberto Martínez, publicada na Bélgica, fala do novo selecionador português como um "comunicador nato". A relação com Ronaldo pode ser a primeira grande prova, mas Martínez sempre se mostrou leal aos jogadores em quem confia.