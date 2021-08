Gouveia e Melo convicto de que vacinação de todos os adolescentes será concluída antes do ano letivo

"Planeámos esta ação para acabar no dia 19 de setembro" © Leonardo Negrão/Global Imagens

O coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 acredita que será possível vacinar todos os adolescentes até ao início do ano letivo. Ouvido pela RTP, na Mealhada, o vice-almirante Gouveia e Melo referiu que o dia 19 de setembro já está fixado há algum tempo como a data em que a vacinação deste grupo etário estará concluída.

"Planeámos esta ação para acabar no dia 19 de setembro, mas já planeámos há mais de três semanas. E porquê para acabar nessa data? Por causa das escolas, por causa do início do ano escolar." O vice-almirante defende que há condições para que este prazo seja cumprido. "Continuamos com essa meta, e tudo indica que vamos atingir essa meta. Nós não podemos garantir a 100% que atingimos as metas todas, mas tudo indica que sim, que vamos atingir essa meta."

O responsável da task force repetiu ainda os apelos para que os jovens se vão vacinar. Quanto à população em geral, Gouveia e Melo espera que todos façam o que lhes compete para libertar o país do coronavírus até ao fim de setembro. "É isso que temos de fazer: libertar este país de um vírus", ilustrou.

"Estou convicto de que, se todos fizermos o que temos de fazer, até fins de setembro, vamos recuperar, não vou dizer a totalidade, mas, eventualmente, quase a totalidade da nossa liberdade. Vamos ter um país diferente, não vamos ter um país refém de um vírus."

Nestas declarações à RTP, Gouveia e Melo acrescentou que ainda falta administrar a primeira dose da vacina a um milhão e meio de pessoas, e que Portugal estará perto da imunidade de grupo, que deverá ser atingida em breve.

