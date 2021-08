Gouveia e Melo sugere maior solidariedade para com países sem acesso a vacinas

© Hugo Delgado/Lusa

O coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 sugere maior solidariedade para com os países com maiores dificuldades de acesso às vacinas. Esta manhã, Henrique Gouveia e Melo fez questão de verificar, no terreno, a forma como está a decorrer a vacinação dos adolescentes.

Em Loures, questionado pelos jornalistas, o vice-almirante confirmou que Portugal vai doar cerca de meio milhão de doses da Astrazeneca, que perdem a validade no final de outubro, e disse esperar que esse caminho seja trilhado mais vezes no futuro.

De visita ao centro de vacinação de Loures no dia em que os jovens de 16 e 17 anos começam a ser vacinados, o coordenador da task force não escondeu que está contente com o que tem visto este sábado.