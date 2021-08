Governo abre inquérito por morte de animais em abrigo ilegal em incêndio no Algarve

O incêndio em Castro Marim alastrou-se até Tavira e Vila Real de Santo António © LUSA

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática divulgou que foi aberto um inquérito administrativo, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, devido à morte de mais de uma dezena de animais que se encontravam num abrigo ilegal em Vila Real de Santo António.

A investigação visa "analisar e apurar as circunstâncias que, do ponto de vista administrativo, permitiram o funcionamento do referido abrigo", de acordo com o Executivo. O incêndio iniciado na segunda-feira em Castro Marim atingiu mais de uma dezena de animais, que se encontravam noutra localidade algarvia, Vila Real de Santo António, onde entretanto as chamas também chegaram, mas a Câmara disse não saber da existência deste abrigo ilegal.

Luís Romão, vice-presidente camarário, disse à Lusa que este espaço, em Santa Rita, trabalhava sem o conhecimento do município. O abrigo pertence a um privado e não solicitou ajuda para a retirada de animais.

O PAN já tinha denunciado que "pelo menos 14 animais" teriam morrido num abrigo ilegal de Vila Real de Santo António, e a Câmara chegou a ser questionada sobre a não retirada dos animais a tempo. O partido garantiu ainda que apresentaria uma queixa, já que este local de acolhimento ilegal já se encontrava "sinalizado", o que o autarca rejeitou. "Desconhecíamos. Pelo que percebi é uma coisa particular, ilegal e que nem sequer pediu auxílio nenhum. Nem o serviço municipal de Proteção Civil sabia da sua existência."

Luís Romão também salientou que foi conseguida a retirada de 300 animais do canil e gatil municipal, numa ação auxiliada por voluntários, pelo que lamentava que a autarquia não tivesse sido avisada da existência de mais animais desprotegidos.