Governo acusado de cortar em cuidados paliativos para poupar dinheiro

Associação acusa Governo de estar a prolongar o sofrimento dos doentes © Maria João Gala /Global Imagens

Por Maria Miguel Cabo 28 Fevereiro, 2020

A Associação Nacional dos Cuidados Continuados (ANCC) não tem dúvidas: para poupar dinheiro, o Governo está a cortar nos cuidados paliativos e a prolongar o sofrimento dos doentes. Em causa está o valor que o Estado paga por cada doente nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Ouvido pela TSF, José Bourdain, presidente da ANCC, explica que o custo de internamento diário nas Unidades de Cuidados Paliativos da RNCCI são 90 euros e nas Unidades de Longa Duração são 62 euros.

"É praticamente metade do preço da diária, sendo que nas Unidades de Cuidados Paliativos é o Estado que paga tudo e nas Unidades de Longa Duração a família paga uma parte, ou seja o Estado paga muito menos do que metade. Paga-se mais nas Unidades de Cuidados Paliativos porque têm médico 24 horas por dia", refere.

A Associação Nacional dos Cuidados Continuados denunciou à jornalista Maria Miguel Cabo a falta de verbas para os cuidados paliativos 00:00 00:00

José Bourdain garante que, em alguns casos, os doentes só têm acesso às Unidades de Cuidados Paliativos da RNCCI quando lhes restam poucas horas de vida: "Só quando as pessoas estão mesmo a morrer é que são enviadas para Unidades de Cuidados Paliativos. Às vezes estamos a falar de 12 horas. Ou seja, assistimos a "cuidados de morte" e não a cuidados paliativos."

O presidente da ANCC lamenta ainda que, como consequência desta restrição, a taxa de ocupação nas Unidades de Cuidados Paliativos da RNCCI seja tão baixa.

"Todos sabemos que há uma enorme procura para cuidados paliativos, mas depois as camas das unidades da Rede estão ocupadas a 50% e as outras camas estão vazias. O Estado anda a poupar dinheiro à custa do sofrimento de muitas pessoas e famílias", denuncia José Bourdain.

A Associação acusa ainda o Estado de sobrecarregar as Unidades de Longa Duração da RNCCI, que se debatem com poucos profissionais e problemas financeiros, para poupar no orçamento da Saúde.