Governo admite cobrar lucros excessivos, ataque a estação de Kramatorsk e outros destaques TSF

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante a apresentação do programa do XXIII Governo Constitucional na Assembleia da República © Tiago Petinga/Lusa

Por TSF 08 Abril, 2022 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O programa do novo Governo continua a ser apresentado, esta sexta-feira, na Assembleia da República, depois de, na quinta, o primeiro-ministro ter aberto as hostes no Parlamento. Esta manhã, foi o novo ministro da Economia, António Costa Silva, o primeiro a dirigir-se aos deputados, numa intervenção em que prometeu que "vai falar com as empresas" para responder à escalada dos preços da energia, que permitem "lucros excessivos", com o pretexto da guerra.

O ministro abordou também o porto de Sines, que considera que pode ser um grande polo de desenvolvimento para o país no futuro. A ideia de Costa Silva é que Sines represente o equivalente a "duas Autoeuropas" em termos de contribuição para a economia portuguesa.

Discursos e propostas que pode seguir, ao minuto, no liveblog da TSF do debate do novo programa do Governo.

Na Ucrânia, esta manhã, morreram pelo menos 30 pessoas e outras cem ficaram feridas, num ataque com rockets à estação de comboios de Kramatorsk. Encontravam-se milhares de civis na estação, que tem sido usada para a retirada de população de zonas sob bombardeamentos russos.

Augusto Santos Silva sublinha a ameaça que os regimes autoritários representam para a democracia. O recém-eleito presidente da Assembleia da República, que até agora detinha a pasta dos Negócios Estrangeiros no Executivo socialista, é o convidado desta semana do programa "Em Alta Voz", da TSF e do DN.

E para ajudar à integração das crianças ucranianas que chegam como refugiadas a Portugal, a Fundação Calouste Gulbenkian vai apoiar projetos com recurso à metodologia de playgroups "ABC - Aprender, Brincar, Crescer".

Os reembolsos do IRS começam a chegar, esta sexta-feira, às carteiras dos contribuintes. O Ministério das Finanças indica que, a partir de agora, o tempo entre a entrega da declaração e o pagamento do reembolso vai ser de três dias úteis.

Esta sexta-feira é também o último dia de campanha presidencial em França. Na corrida ao Eliseu estão 12 candidatos, que têm até à meia-noite para convencer os eleitores a votar. A TSF ouviu o sociólogo Manuel Dias Vaz, que afirma que a campanha francesa se fez mais entre personalidades do que entre projetos para o país.

É também esta tarde que o News Museum, o Museu da Notícia, em Sintra, inaugura uma exposição dedicada a Zeca Mendonça, assessor de 17 líderes social-democratas. A histórica personalidade do PSD é recordada, em entrevistas à TSF, pela jornalista Joana Reis, pelo consultor de comunicação Luís Paixão Martins e pelo músico Jorge Palma, amigo de adolescência de Zeca Mendonça.