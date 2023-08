Situação de alerta por risco de incêndio "está sempre em cima da mesa"

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar © António Cotrim/Lusa

O Governo não descarta anda a possibilidade de declarar situação de alerta face ao risco de incêndio, admitiu esta terça-feira a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

"A avaliação é contínua e apesar de termos decidido que nesta fase ainda não fazia sentido fazer esse acionamento, ele está sempre em cima da mesa e a qualquer momento, se concluirmos que é vantajoso, assim o faremos. Como de resto fizemos sempre no passado", garantiu Patrícia Gaspar em declarações à CNN Portugal.

Uma declaração que surge depois de o ministro da Administração Interna ter dito, no domingo, que "para já" não vai ser declarada a situação de alerta devido aos incêndios rurais, tendo em conta a resposta do dispositivo ao combate e as condições meteorológicas.