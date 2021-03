Governo admite retirar às autarquias controlo dos centros de saúde em casos de má gestão

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O Governo ameaça retirar aos municípios o controlo dos centros de saúde que estejam a ser mal geridos. A história está no Jornal de Notícias deste sábado e poderão estar em causa as transferências para as autarquias e, no limite, a passagem da gestão dos centros de saúde para o Estado Central, caso o governo entenda que os autarcas estejam a fazer uma má gestão das unidades de saúde.

A regra surge nos autos de transferência propostos às câmaras que aceitaram delegar competências na área da saúde e doze autarquias já assinaram.

De acordo com o JN, a Associação Nacional de Municípios fala de uma situação inaceitável, considerando que está em causa o princípio de autonomia local consagrado na Constituição.