Governo ainda sem dados sobre inversão do aumento de contágios

O primeiro-ministro declarou esta quinta-feira que, até ao momento, nenhum dos epidemiologistas em contacto com o Governo foi capaz de estimar quando se inverterá a atual trajetória de aumento do número de contágios com o novo coronavírus.

"Até agora, nenhum dos epidemiologistas identificou qual é o ponto estimado para inversão [do crescimento de contágios] desta nova estirpe", afirmou António Costa no final do Conselho de Ministros, após ter anunciado "medidas suplementares" de combate à Covid-19, com incidência nas escolas, centros de formação profissional e prazos não urgentes do funcionamento de tribunais.

Portugal registou hoje 221 mortes relacionadas com a Covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 13.544 casos de infeção com o coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

