Governo altera excecionalmente regras sobre limite de idade para tratamentos de fertilidade

O Ministério da Saúde admite uma mudança das regras de acesso à procriação medicamente assistida, de forma a permitir o início dos tratamentos a mulheres que já tenham completado os 40 anos, avança o Diário de Notícias.

Esta é uma resposta às notícias início desta semana que davam conta de que algumas candidatas tinham sido retiradas da lista, por atingirem o limite de idade, durante a pandemia, altura em que os tratamentos foram suspensos ou adiados.

O DN cita o gabinete da Ministra Marta Temido, para dizer que as alterações excecionais vão ao encontro das preocupações "relativamente às beneficiárias que, no decurso do período de suspensão da atividade assistencial não urgente, tenham atingido os limites etários que as impossibilitam de permanecer na lista de espera do centro público e, consequentemente, de ver garantido o financiamento dos tratamentos".