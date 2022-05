Governo ameaça gasolineiras, receção de e-mail fora da hora de trabalho avaliada e outros destaques TSF

Duarte Cordeiro © Paulo Novais/Lusa

O Governo lança desde já o aviso: se a descida extraordinária dos impostos não estiver a refletir-se nos preços dos combustíveis, o executivo pode vir a tomar medidas para corrigir a situação. É uma garantia do ministro do Ambiente.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, admite reavaliar um documento da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) que o Bloco de Esquerda acusa de "sabotar" a lei sobre o teletrabalho aprovada pelo Parlamento: em causa, a avaliação de que o envio de e-mail, sem exigir resposta imediata não viola o direito a desligar.

A Rússia anunciou que está a atacar a fábrica Azovstal, na Ucrânia, de onde saíram mais de cem civis no fim de semana, com artilharia e aviões. O grupo de resgatados chegou esta terça-feira, "em segurança", a Zaporizhzhia.

Na Ucrânia, 330 dos 450 deputados do parlamento aprovaram uma lei que regulamenta a proibição da atividade dos partidos políticos considerados "pró-russos".

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou ao telefone com o homólogo francês, Emmanuel Macron, e transmitiu-lhe que o Ocidente pode ajudar a acabar com a guerra se deixar de fornecer armas à Ucrânia.

A apresentação do certificado digital ou teste negativo à Covid-19 deixou de ser obrigatória para a realização de visitas hospitalares.

Um dias depois de a ministra da Saúde ter adiantado que os maiores de 80 anos poderão começar a receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no final de agosto, a diretora-geral da Saúde admite que a data pode ser antecipada.

O preço das casas em Portugal aumentou 9,4% em 2021, mas as avaliações continuam abaixo dos valores de mercado: por exemplo, em Lagos e Lagoa a discrepância supera os 40%.

Uma operação da Polícia Judiciária por suspeitas de crimes através do MBWay culminou em três detidos e "mais de 70 arguidos".

Em entrevista à TSF, um dos maiores conhecedores da Igreja Católica em Portugal, Frei Bento Domingues, antecipa que os abusos "vão ser eliminados, com as pessoas a não poderem assumir posições na Igreja". Já sobre o atual papel das mulheres no mundo católico, não tem dúvidas: "É uma vergonha."