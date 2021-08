Governo antecipa alívio de medidas, Delta transmitida por pessoas vacinadas e outros destaques TSF

© André Rolo / Global Imagens

Entre os assuntos que marcaram esta quinta-feira, está o anúncio de uma nova reunião de Conselho de Ministros na sexta-feira, para decidir o alívio de algumas medidas restritivas, avançando para um maior desconfinamento, uma vez que Portugal já tem 70% da população com a vacinação completa.

Pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 continuam a transmitir a variante Delta, inicialmente detetada na Índia, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford. Apesar de as vacinas continuarem a oferecer proteção significativa contra hospitalizações e mortes e um menor risco de infeção, esta nova análise mostrou que mesmo com duas doses de vacina, se infetados com a variante Delta, os adultos podem ter uma carga viral tão elevada como os não vacinados.

Marta Temido anunciou que Portugal atingiu a marca dos 70% dos portugueses com vacinação completa. Tendo alcançado esta etapa, o país já pode pensar no levantamento da obrigatoriedade da máscara, que, segundo a governante, é uma decisão da Assembleia da República. A governante reconheceu que já "era expectável que durante esta semana" se atingisse a fasquia dos 70%.

No Afeganistão, apesar de o negarem, os taliban estão a capturar os residentes que colaboraram com os Estados Unidos e com forças da NATO. Segundo um relatório produzido por uma equipa de avaliação de ameaças que trabalha para as Nações Unidas, a busca é feita "porta a porta". Em várias cidades, não apenas na capital Cabul, os taliban têm "listas" com os nomes das pessoas que querem prender.

No desporto, o belga Kevin De Bruyne (Manchester City), o italiano Jorginho (Chelsea) e o francês N´Golo Kanté (Chelsea) são os três finalistas para o prémio de melhor jogador do ano da época 2020/2021. Na lista de futebolistas já divulgada, o argentino Lionel Messi (FC Barcelona e PSG) é quarto, com 141 pontos, e Cristiano Ronaldo (Juventus) nono, com 16 pontos.

É um fenómeno pouco frequente, mas na quarta-feira nasceram dois cachalotes nos Açores a apenas 200 quilómetros um do outro. José Nuno Pereira, investigador de biologia marinha e gestor de uma empresa de observação de baleias no Faial, teve a sorte de assistir a um destes nascimentos e descreveu a experiência à TSF.

Em Espanha, as autoridades de Gijón decidiram pôr fim a um festival de tauromaquia que há mais de cem anos se realiza naquela cidade. A decisão foi tomada na sequência da morte de dois touros. Um chamava-se "nigeriano" e outro "feminista". A presidente da Câmara de Gijón, Ana Gonzalez, afirma que o festival ultrapassou várias linhas vermelhas.

O Supremo Tribunal de Justiça reduziu de nove anos para um ano e dez meses de prisão a pena da mulher que abandonou, em 2019, o filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa. Os juízes conselheiros sustentaram que foi a "emoção violenta da gravidez num desvalimento que realmente" dominou os atos da mulher, salientando que "o que parece ser premeditação" do crime "será apenas certamente fruto de confusão".

O incêndio em Odemira, entretanto dominado, provocou quatro feridos, um dos quais grave, além de uma pessoa ter sido assistida no local. Um jovem de 20 anos, que sofreu ferimentos graves, tem "queimaduras de primeiro e segundo grau" em 40% do corpo.

Por último, em Albufeira, a arriba que está em risco de derrocada numa praia vai ser desmantelada. A operação contará com a colaboração da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR. A praia foi interditada depois de, na semana passada, ter sido detetada uma arriba em risco iminente de desmoronamento.