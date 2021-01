Governo anuncia mudanças: quem pode ser vacinado já na próxima semana?

© Yasin Akgul/ AFP

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta manhã que a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e "com patologias de risco com desfecho fatal para a Covid-19" vai arrancar já na próxima semana.

O anúncio feito em conferência de imprensa depois da reunião com a task-force responsável pela vacinação em Portugal está em linha com o previsto no Plano de Vacinação, que apontava fevereiro de 2021 como o início da imunização deste grupo de pessoas.

Assim, a partir da próxima semana podem, vacinadas pessoas com 50 anos ou mais e que tenham pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca; doença coronária; insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60ml/min); (DPOC) ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Trata-se de um universo de cerca de meio milhão de pessoas, disse a ministra da saúde.

Também profissionais de emergência pré-hospitalar - designadamente bombeiros, profissionais de serviços essenciais, forças de segurança "iniciarão a sua vacinação a partir da semana que vem", anunciou a ministra da Saúde.

Uma novidade em relação ao previsto no Plano de Vacinação é a inclusão no grupo que pode ser vacinado já a partir de dia 1 de fevereiro dos titulares de órgãos de soberania e de pessoas com mais de 80 anos, a faixa etária onde se registam mais mortes por Covid-19.

Marta Temido anunciou ainda que a vacinação dos profissionais prioritários e nos lares de idosos onde não há surtos ativos deverá estar concluída esta semana. "Estimamos que até ao final deste mês estejam vacinados 100 mil profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Instituto de Saúde Ricardo Jorge (INSA), Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPTP), das forças armadas, dos estabelecimentos prisionais e dos setores privado e social de estruturas que estão a receber doentes covid", afirmou.

A partir de abril de 2021 dá-se início à segunda fase da vacinação, destinada a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos (que não tenham sido vacinadas previamente); pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes; neoplasia maligna ativa, doença renal crónica (Taxa de Filtração Glomerular > 60ml/min); insuficiência hepática; hipertensão arterial; obesidade.

Só na terceira fase de vacinação - em data a determinar após a conclusão da segunda fase - poderá receber a vacina toda a restante população. A expectativa é que até ao final de 2021 todos os portugueses que queiram ser vacinados contra a Covid-19 o possam fazer.

Deverá esperar até ser contactado para saber quando e onde vai ser vacinado, mas é possível fazer aqui uma simulação para ficar a saber em que altura poderá ser chamado.

