Quem tem casa alugada e está com dificuldades deve pedir ajuda ao Estado

Os empréstimos podem ser pedidos a partir desta quarta-feira no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana

A secretária de Estado da Habitação faz um apelo a todas as famílias com dificuldades financeiras por causa da Covid-19 e com casa arrendada, para que recorram aos empréstimos do Estado sem juros.

Os empréstimos podem ser pedidos a partir desta quarta-feira no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Ana Pinho, a Secretária de Estado, garante que as famílias só têm a ganhar: "É muito importante que todos os arrendatários em dificuldades tenham isto em conta, consultem o site do IHRU, façam as suas simulações porque é de facto a forma de garantirem não só que têm casa neste momento, mas que quando passarmos este período difícil têm as condições para manterem a casa onde habitam".

A lei aprovada permite a muitos dos inquilinos afetados pelo impacto económico-financeiro da Covid-19 que se atrasem no pagamento das rendas, mas o Governo garante que sem o apoio do Estado, num empréstimo sem juros, as condições são muito piores.

A lei permite, mesmo sem o apoio do IHRU, flexibilizar o pagamento das rendas, penalizando os atrasos que os inquilinos tenham, "mas este valor continuará em dívida aos senhorios", explica Ana Pinho.

Sem o pedido de apoio ao IHRU os inquilinos terão de regularizar as rendas em dívida logo a partir do segundo mês após o estado de emergência e regularizar tudo no prazo máximo de um ano.

"Recorrendo ao apoio do IHRU as condições são muito mais favoráveis", detalha a Secretária de Estado: "O período de carência é no mínimo de 6 meses e o primeiro pagamento nunca será antes de janeiro de 2021, permitindo às famílias tempo para que se reorganizem, e depois o valor que terão a pagar mensalmente será um duodécimo do valor da renda, podendo estender-se, dependendo do valor em dívida ou da renda, por 15, 17 ou 19 meses.

Recorde-se que além dos inquilinos também os senhorios com baixos recursos e cujo orçamento mensal depende das rendas que recebem podem recorrer aos empréstimos do IHRU, caso os inquilinos não o façam.

Para acederem aos apoios, arrendatários e senhorios devem consultar o Portal da Habitação e fazer a candidatura online.

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas neste link .