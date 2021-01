Governo aperta confinamento, números máximos negativos e outros destaques da TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 18 Janeiro, 2021 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, António Costa anunciou as novas medidas de combate à pandemia. O primeiro-ministro sublinhou que este é o "nível mais periogoso de sempre". Para já, o Governo não revela a data em que estas restrições vão entrar em vigor. Conheça as mais recentes limitações impostas no link em baixo.

Os trabalhadores não colocados em teletrabalho vão ter de circular com uma credencial e as grandes empresas de serviços terão de enviar uma lista nominal para a Autoridade para as Condições do Trabalho dos funcionários em regime presencial.

Frentes marítimas e equipamentos desportivos? O acesso deve ser vedado. O Governo pede aos municípios para que limitem o acesso dos cidadãos a espaços públicos onde pode existir grande concentração de pessoas.

Debate da Rádio: a esquerda ao ataque e Marcelo sobre o protagonismo do Chega. Como foi o debate decisivo na TSF, Antena 1 e Renascença?

São 85% os concelhos do país que têm agora um risco extremo ou muito elevado de contágio por Covid-19. Os números por município foram esta segunda-feira atualizados pela Direção-Geral da Saúde e revelam um país quase todo pintado a vermelho escuro, havendo mesmo 29 concelhos com mais de dois mil casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias e quatro acima dos quatro mil.

Epidemiologistas recomendaram a suspensão da administração da vacina da Moderna contra a Covid-19, no estado norte-americano da Califórnia. O alerta surge depois de terem sido registadas várias reações alérgicas em pessoas que tomaram a vacina desta empresa de biotecnologia.

Estão confirmadas 9028 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 167 do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 556.503, mais 6702 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 135.886 casos ativos.