Governo aprova novas restrições. Leia o comunicado do Conselho de Ministros

O Conselho de Ministros aprovou, entre outras medidas, a proibição de circulação entre diferentes concelhos do território nacional continental "das 00h00 de 30 de outubro até às 23h59 de 3 de novembro", anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva.

Por corresponder ao fim de semana do Dia dos Fiéis Defuntos, o Governo diz reconhecer que "há necessidade de assinalar o luto" e, por isso, declarou o dia 2 de novembro como Dia de Luto Nacional como forma de prestar homenagem aos falecidos, em particular as vítimas de Covid-19.

Novas restrições para três concelhos do norte do país

Serão adotadas medidas especiais para Paços de Ferreira, Lousada, Felgueiras: o dever de permanência no domicílio, à exceção de algumas localidades e proibição de quaisquer eventos com mais de cinco pessoas.

O teletrabalho obrigatório passa a ser obrigatório nestes concelhos e haverá suspensão de visitas a lares e funcionamento de centros de dia.

Funcionamento da redução no preço de portagens

Haverá uma redução de 25% para os veículos de classe 1 e 2, desde o 8º dia de utilização num mês. Este desconto vai incidir sobre determinados lanços ou sublanços de 10 vias: A22 - Algarve; A23 - IP; A23 - Beira Interior; A24 - Interior Norte; A25 - Beiras Litoral e Alta; A28 - Norte Litoral; A4 - Subconcessão AE transmontana; A4 - Túnel do Marão; A13 e A13-1 - Subconcessão do Pinhal Interior.

Será aumentado o desconto para veículos de transporte de mercadorias: o atual desconto de 30% durante o dia e 50% durante a noite sobe, respetivamente, para 35% e 55%.

Pela primeira vez será alargado este último regime de desconto ao transporte de passageiros para incentivar o uso do transporte coletivo. Os lanços ou sublanços abrangidos para transportes de mercadorias e de passageiros incluem-se nas 10 vias descritas anteriormente, às quais se juntam a Concessão do Grande Porto (A4, A41 e A42) e Concessões Costa da Prata (A17, A25 e A29), harmonizando os regimes de descontos vigentes.

