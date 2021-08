Governo aprova regulamento do Conselho Nacional de Caça

O presidente da Fencaça volta a admitir que as principais organizações de caçadores não se vão fazer representar © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Está previsto há 17 anos, mas só esta quinta-feira o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, o regulamento do Conselho Nacional de Caça. Um organismo que reúne entidades públicas e privadas, desde os caçadores aos ambientalistas, passando pelos investigadores e pelo provedor do animal.

São dezenas de intervenientes, o que leva a Federação Portuguesa de Caça (Fencaça) a dizer que este é um organismo sem eficácia operacional. Já na última reunião convocada pelo ministro do Ambiente, depois do abate de 540 animais na herdade da Torre Bela, a Fencaça, a Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses e a Associação Nacional de Proprietários Rurais não estiveram presentes.

Agora, com um conselho fiscalizado, o presidente da Fencaça, Jacinto Amaro, volta a admitir que as principais organizações de caçadores não se vão fazer representar.

"O Conselho Nacional da Caça, sem as três organizações do setor da caça de primeiro nível lá representadas, vale zero. Estamos a falar de um orgão que fica esvaziado de conteúdo quando tudo aquilo que se desenvolve sobre a matéria cinegética em Portugal passa-se dentro das zonas de caça. São as zonas de caça que têm os acordos com os proprietários rurais, fazem a gestão da zona de caça, fazem a conservação da natureza e estamos aqui para dizer ao Governo que pode contar connosco se este for um orgão para trazer mais-valias para o setor. Se for uma fantochada, o Governo não conta connosco, logicamente", explicou Jacinto Amaro.

O histórico dirigente associativo, numa altura em que se discute uma revisão da lei da caça, pensa que o Governo não vai fazer uma lei contra os caçadores.

"Não pode haver lei sem a participação destas organizações e se houver é para revertê-la no futuro. Vamos, naturalmente, lutar para que as autarquias apliquem o seu programa e não o programa do PAN e do Bloco de Esquerda", acrescentou o presidente da Fencaça.