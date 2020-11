Governo assegura que país estará preparado para o pico da pandemia da Covid-19

© LUSA

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, assegura que o país estará preparado para o pico da pandemia. A garantia foi deixada pelo governante em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma estrutura para doentes Covid na região norte do país.

"Não consigo dizer quando estaremos no pico. Agora é certo que estaremos preparados para o pico. Estamos a preparar os nossos serviços hospitalares e as nossas estruturas de retaguarda", sustenta.

Lacerda Sales garante ainda que o Governo preparou o país para a segunda vaga da pandemia e que continua esse caminho. "A garantia que lhe posso dar é que nos estamos a preparar e estivemos sempre a preparar. Tal e qual como o vírus não tirou férias nós também não tirámos férias. Fizemos um plano de preparação, um plano de outono-inverno que contemplava estas estruturas de retaguarda que hoje aqui vimos visitar e que nos estamos a continuar a preparar ao nível das instituições hospitalares, ao nível da nossa capacidade de testagem, ao nível da nossa capacidade de ventilação. Portanto, essa é a garantia que eu posso dar aos portugueses."

Sobre o surte de legionella entre Vila do Conde e Póvoa de Varzim, Lacerda Sales explica o que está a ser feito para identificar a origem do surto e dá conta do último balanço.

"Relativamente ao surto de legionella, que são 53 casos, são seis óbitos que muito lamentamos. Sei que a fonte é a faixa lateral de Vila do Conde, Matosinhos e da Póvoa de Varzim. É esse cluster. Estamos a recolher análises de água das torres de refrigeração de diferentes espaços e também das águas de consumo e também das secreções de doentes para verificarmos se as estirpes de legionella são as mesmas", remata.

