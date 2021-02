Governo confirma chegada de médicos alemães e material clínico

© Pedro Correia/Global Imagens

A equipa de profissionais de saúde e o material clínico disponibilizados pela Alemanha para ajudar Portugal na resposta à pandemia de covid-19 vão chegar na próxima quarta-feira, anunciou hoje o Governo português.



"Face ao trabalho técnico realizado, até ao momento, estima-se a chegada a Portugal, quarta-feira, dia 3 de fevereiro, de uma equipa de profissionais de saúde militares com competências ao nível da Medicina Intensiva e ainda a cedência de material clínico (ventiladores, bombas e seringas de infusão)", refere um comunicado conjunto dos ministérios da Defesa Nacional e da Saúde.

Os profissionais permanecerão em Portugal "durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de março, caso seja necessário", acrescenta o Governo, confirmando que Portugal aceitou "a proposta de colaboração" do Governo alemão para reforçar a resposta à covid-19, "na sequência de diversos contactos bilaterais".



O governo português salienta ainda que, na primeira vaga da pandemia, a Alemanha disponibilizou o seu apoio a vários estados europeus.



"Países como Itália, França, Holanda, Bélgica e República Checa, países com maior proximidade geográfica à Alemanha, foram os destinatários da solidariedade alemã e europeia, que agora se estende também a Portugal", lê-se, no comunicado.