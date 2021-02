Uma profissional da saúde prepara uma dose da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 para ser administrada ao pessoal clínico do Centro de Saúde do Oeste, na unidade do Centro de Saúde das Caldas da Rainha, 29 de dezembro de 2020. CARLOS BARROSO/LUSA

© Carlos Barroso/Lusa