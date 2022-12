Governo cumpre prazo e adjudica todos os lotes do concurso para manutenção do SIRESP

O primeiro lote já tinha sido adjudicado a 21 de novembro à Motorola © Rui da Cruz/Global Imagens

O Governo cumpriu o prazo e já adjudicou os sete lotes do concurso para prestação de serviços de operação e manutenção da rede ​​​​​​​SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), exclusiva do Estado para o controlo de situações de emergência e segurança.

"Este concurso registou 13 candidaturas, que apresentaram 16 propostas. Estas adjudicações permitem à SIRESP, S. A., cumprir o prazo definido pelo Estado para a concretização deste concurso até 31 de dezembro de 2022 e relativamente a todos os lotes. O primeiro dos sete lotes, referente aos serviços de manutenção da rede TETRA, já havia sido adjudicado no dia 21 de novembro, à empresa Motorola", pode ler-se no comunicado do SIRESP.

Estas propostas têm como objetivo fazer com que o sistema SIRESP integre novas soluções tecnológicas, ficando "mais resiliente, robusto e seguro".

"Nesta decisão está a salvaguarda do interesse público e da soberania do Estado", lê-se na mesma nota.

Consulte a lista com os serviços e empresas adjudicatárias dos diferentes lotes:

Lote 2 - Serviços de transmissão por circuitos terrestres do SIRESP, adjudicado à empresa NOS;

Lote 3 - Serviços de redundância de transmissão via satélite, adjudicado à empresa NOS;

Lote 4 - Serviços de manutenção das infraestruturas básicas de suporte do SIRESP, adjudicado à empresa OMTEL;

Lote 5 - Serviços de manutenção e evolução dos sistemas de informação do SIRESP, adjudicado à empresa NO LIMITS;

Lote 6 - Serviços para fornecimento de energia através de grupos eletrogéneos a estações base do SIRESP, adjudicado à empresa MOREME;

Lote 7 - Serviços de implementação e Operação de um Security Operations Center do SIRESP, adjudicado à empresa ALTICE LABS.