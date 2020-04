Governo da Madeira determina cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos

Registaram-se dez novos casos positivos no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira © António Pedro Santos/Lusa

O Governo da Madeira determinou este sábado o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, a partir das 00h00 de domingo, para combater a propagação da Covid-19, anunciou o líder do executivo regional.

Numa declaração sem direito a perguntas a partir da sede do Governo Regional, no Funchal, Miguel Albuquerque adiantou que a cerca sanitária naquela freguesia, no concelho com o mesmo nome, vai estender-se por um período de 15 dias.

A hipótese já tinha sido admitida este sábado ao início da tarde pelo executivo, depois de se registarem dez novos casos positivos no concelho, enquanto outras 40 pessoas aguardam os resultados dos respetivos exames laboratoriais.

Segundo Albuquerque, a decisão foi tomada de acordo com a autoridade de saúde de Câmara de Lobos, com o parecer da Autoridade de Saúde Regional, a concordância do presidente da câmara e a anuência do representante da República.

"A freguesia de Câmara de Lobos encontra-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada, com elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local, quer a nível regional", afirmou.