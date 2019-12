Governo dá tolerância de ponto a funcionários públicos a 24 e 31 de dezembro

O primeiro-ministro, António Costa © Olivier Hoslet/EPA

O Governo vai conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos nos dias 24 e 31 de dezembro. O primeiro-ministro, António Costa, assinou o despacho esta sexta-feira.

"Considerando que é tradicional a deslocação de muitas pessoas para fora dos seus locais de residência no período natalício e de ano novo tendo em vista a realização de reuniões familiares; considerando a prática que tem sido seguida ao longo dos anos; considerando a tradição existente no sentido da concessão de tolerância de ponto, nesta época, nos serviços públicos não essenciais, é concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado", pode ler-se no comunicado enviado pelo Governo.

As únicas exceções são os serviços que, por razões de interesse público, devem manter-se em funcionamento nesses dois dias.