Governo debaixo de fogo após audição de CEO da TAP, Trump diz que acusação é "insulto" aos EUA e outros destaques

A presidente executiva da TAP foi ouvida na terça-feira na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP. Para o líder do PSD, Luís Montenegro, a audição de Christine Ourmières-Widener mostrou que "mais do que mentir" demonstrou que o "Governo e o PS estão empenhados em enganar o país".

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, justifica o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, por considerar que se tornou evidente na audição que houve uma "reunião secreta" com a participação de assessores de diferentes ministérios, promovida pelo Ministério das Infraestruturas. Algo que, para Rui Rocha, viola o princípio da separação de poderes.

O presidente do Chega quer explicações sobre a reunião, considerando que esta "mostra bem a falta de ética e a cumplicidade que existe nesta investigação". O líder do Chega afirma que objetivo "era, claramente, condicionar o depoimento" de Christine Ourmières-Widener no parlamento.

Em Nova Iorque, Donald Trump classificou o seu indiciamento como um "insulto ao país". Nas primeiras declarações depois de ter sido presente a tribunal, o ex-presidente dos Estados Unidos considerou que está a ser alvo de uma investigação fraudulenta.

A GNR está a investigar uma denúncia de maus-tratos por parte da entidade patronal a oito imigrantes indianos colocados a trabalhar numa aldeia de Vinhais. A presidente da junta de freguesia de Quirás e Pinheiro Novo garante à TSF que a junta não sabia que o edifício degradado da casa do povo ia servir de casa a estes imigrantes.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana vai atribuir, por sorteio, 27 casas para habitação permanente, em várias regiões do país, no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível.

Lisboa regista o maior crescimento dos preços médios de venda e arrendamento e é a segunda capital mais cara do sul da Europa em matéria de arredamento, de acordo com o barómetro do 1.º trimestre de 2023 realizado pela Casafari, plataforma europeia de dados imobiliários.

No desporto, António Costa anunciou, no congresso da UEFA, que Portugal é candidato a acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol em 2025, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.