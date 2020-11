Governo determina uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho

Máscaras de proteção passam a ser obrigatórios nos locais de trabalho © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Governo anunciou, este sábado, que passa a ser obrigatório o uso de máscara nos locais de trabalho, exceto quando os postos de trabalho são isolados ou quando haja separação física entre diferentes postos.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa para anunciar novas medidas para combater o aumento de número de infeções por Covid-19, decididas no Conselho de Ministros de sexta-feira.

"Também no trabalho se transmite o vírus e também no trabalho a máscara protege da transmissão do vírus", apontou António Costa.

