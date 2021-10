IVAucher devolve dinheiro de combustíveis, patrões saem da concertação social e outros destaques TSF

O ministro das Finanças, João Leão © Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 22 Outubro, 2021 • 20:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo anunciou, esta sexta-feira, várias medidas de combate ao aumento dos preços dos combustíveis. Entre elas está um pacote de grande dimensão para as famílias, em que o dinheiro será devolvido via IVAucher.

Já o ministro do Ambiente adiantou à TSF que os táxis e transportes coletivos também vão ter um desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, com um limite mensal de 2100 litros para autocarros e 380 litros para táxis, sendo que o pagamento é feito à cabeça.

Em reação às alterações das leis laborais anunciadas pelo Governo na quinta-feira, os patrões revelaram que vão suspender, de imediato, a sua participação na concertação social.

Perante esta situação, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai receber os parceiros sociais em Belém na próxima sexta-feira, dois dias depois da votação do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade.

Na apresentação da recandidatura, o presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que "seria muito prejudicial" para o partido e para o país se os sociais-democratas mudassem de líder, dizendo existir uma "clara inversão" de ciclo político.

Em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, disse que o Governo vai fazer tudo ao seu alcance para chegar a um acordo sobre o Orçamento do Estado para 2022, mas advertiu que "um acordo não se obtém a qualquer preço".

É a velha história do copo meio-cheio ou meio-vazio. Se do lado do Bloco de Esquerda, nas negociações para o Orçamento do Estado, o Governo recusa tudo, do lado do Executivo não só há aproximações na lista de reivindicações, como há avanços em matérias complementares. Apenas em dois pontos ambos concordam não haver qualquer tipo de aproximação: dias de férias e pensões.

O ministro as Finanças, João Leão, manifestou disponibilidade para melhorar a medida de atualização extraordinárias das pensões, mas dentro de um quadro que não coloque em causa a sustentabilidade do sistema.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) anunciou a realização de uma concentração em frente à Assembleia da República no dia 05 de novembro e a adesão à greve nacional da administração pública marcada para dia 12.

A maioria das regiões de Portugal continental regista uma "tendência crescente" de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, em consequência do aumento médio do índice de transmissibilidade (Rt), indica o relatório das "linhas vermelhas".

Numa das fotografias, Luís Costa está com a filha. Ele de fato, ela de vestido branco. Ele sentado numa cadeira, ela no chão. Ele com umas luvas de boxe cor de rosa, ela com a mão direita sobre uma dessas luvas. Estão juntos "como sempre". "O meu pai travou uma batalha. Não travou sozinho, mas travou uma batalha", conta Rita à TSF, que sublinha a importância do apoio familiar. "Esta foto mostra como todos nós funcionamos em família, sempre de mão dada."

Uma mulher em palco e uma história para contar. Como se organiza a vida quando a doença nos entra pela porta da frente? A TSF conta-lhe a história de Sara Goulart, que recebeu o diagnóstico de cancro da mama no Dia da Mulher, 8 de março de 2018.