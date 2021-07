Governo disponível para "melhorar" matriz de risco

Mariana Vieira da Silva disse que o Governo está disponível para "melhorar" a matriz de risco © António Cotrim/Lusa

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse esta quinta-feira que o Governo está disponível para "melhorar" a matriz de risco da pandemia da ​​​​​​​Covid-19, depois da reunião de especialistas prevista para dia 27 de julho.

"O Governo não faz da matriz de risco que apresentou a única possível e está sempre disponível para a melhorar. Agora, nós ganhamos com a previsibilidade e com a utilização no tempo do mesmo instrumento", disse a ministra, na conferência de imprensa que se seguiu a Conselho de Ministros.

"Chegaremos ao Infarmed [a reunião que junta peritos e políticos] prontos para ouvir em que situação nos encontramos, que medidas podem vir a ser necessárias e que sistemas de acompanhamento podem acontecer a partir de agora, no momento em que temos uma percentagem muito significativa da população adulta já vacinada e todas as idades de maior risco já vacinadas", acrescentou.

