Governo diz estar a acompanhar depressão com técnicos "prontos a intervir"

O Ministério da Agricultura garantiu esta quinta-feira estar a acompanhar a evolução da depressão "Elsa", sublinhando que os técnicos das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) estão "prontos a intervir" no levantamento dos prejuízos.

"O Ministério da Agricultura está a acompanhar a evolução da depressão "Elsa" e os efeitos da mesma no território nacional", assegurou, em comunicado, o Governo.

De acordo com o ministério liderado por Maria do Céu Albuquerque, os técnicos das DRAP "estão prontos a intervir" no levantamento dos prejuízos e na avaliação da situação, para garantir "a ativação dos mecanismos de apoio aos agricultores", caso seja necessário.

Cerca de 1.800 ocorrências foram registadas em Portugal continental entre quarta-feira e as 12h00 desta quinta-feira devido ao mau tempo, sendo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu os mais afetados, segundo a Proteção Civil.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para a tarde desta quinta-feira o aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo.