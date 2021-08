Governo dos Açores altera matriz e São Miguel e Terceira passam a baixo risco

O comércio e a restauração passam a funcionar com um máximo de dois terços da capacidade © LUSA

Por Lusa 06 Agosto, 2021 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Governo dos Açores alterou a matriz de avaliação da Covid-19 e as ilhas de São Miguel e Terceira entram em baixo risco a partir das 00h00 de segunda-feira, revelou esta sexta-feira o secretário regional da Saúde.

De acordo com Clélio Meneses, naquelas duas ilhas os ajuntamentos e ocupação de mesas em cafés ou restaurantes são alargados para oito pessoas, o comércio e a restauração passam a funcionar com um máximo de dois terços da capacidade, encerram às 23h00, e os eventos culturais e desportivos acolhem um terço da lotação.

De acordo com a nova matriz, foi também alterado o rácio de casos de Covid-19 que impõe a obrigatoriedade de rastreio à infeção por SARS-CoV-2 para as viagens interilhas, "razão pela qual, nos voos a partir da Terceira, deixa de ser obrigatória a realização de teste, bem como o teste ao 6.º dia", acrescentou o governante, em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, na Terceira.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19