Governo dos Açores prorroga cerca sanitária do concelho de Nordeste

A ação justifica-se pelo facto de, após 15 dias de serviço, ter havido uma mudança de turno de funcionários

O Conselho do Governo dos Açores decidiu esta sexta-feira prorrogar, no concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel, a declaração do estado de calamidade pública e a sua cerca sanitária das 00h00 de segunda-feira até às 00h00 de 18 de maio.

Segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira, a medida foi tomada devido ao "surgimento, hoje, de mais quatro casos positivos de infeção" pela Covid-19 no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.

A ação justifica-se ainda pelo facto de, "após 15 dias de serviço, ter havido uma mudança de turno de funcionários a 22 de abril, e os mesmos, nos testes à Covid-19, realizados previamente à sua saída de serviço, terem testado negativo, mas estarem a cumprir quarentena obrigatória nas suas residências".

Apesar de "continuarem a não existir quaisquer evidências de contágio comunitário no Nordeste, e a cadeia de transmissão estar restrita" à já referida estrutura residencial, esta é a "abordagem preventiva, mais segura e rigorosa quanto à presente situação neste concelho", segundo o comunicado.

Até ao momento já foram detetados na região 142 casos, verificando-se 48 recuperados, 14 óbitos e 80 casos positivos ativos para infeção, sendo 61 em São Miguel, dois na ilha Terceira, cinco na Graciosa, dois em São Jorge, cinco no Pico e cinco no Faial.

Os Açores não registavam há oito dias novos casos de Covid-19. Portugal contabiliza 1007 mortos associados à Covid-19 em 25 351 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado esta sexta-feira.

Relativamente ao dia anterior, há mais 18 mortos (+1,8%) e mais 306 casos de infeção (+1,2%). Das pessoas infetadas, 892 estão hospitalizadas, das quais 154 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1519 para 1647.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou a passagem para situação de calamidade a partir das 00h00 de 03 de maio.