Governo e BE sem acordo, avião despenha-se no Texas e outros destaques TSF

A reunião entre o Bloco de Esquerda (BE) e o Governo chegou ao fim sem acordo para a viabilização do Orçamento do Estado, mas ficou prevista uma nova ronda negocial. O BE acusa o Governo de "não levar qualquer proposta" para a segurança social, mas admite avanços na saúde. Quanto às propostas do BE em matéria de trabalho, fonte do partido explica à TSF que o Governo "recusa a reversão de qualquer das cinco regras, ficando por medidas simbólicas que não concretizou por escrito".

Um avião despenhou-se esta terça-feira, nos arredores de Houston, no estado norte-americano no Texas. Todas as 21 pessoas que seguiam a bordo (18 passageiros e três membros da tripulação) sobreviveram ao acidente.

Rui Rio confirmou que vai recandidatar-se à liderança do PSD. Num comunicado enviado às redações por Salvador Malheiro, que será o diretor de campanha da recandidatura, é confirmada a recandidatura do atual líder social-democrata depois de uma "reflexão aprofundada" sobre a situação política do país, os recentes resultados das eleições autárquicas e a "incompreensível instabilidade e divisões internas" no partido.

Jennifer Hartog é de origem holandesa, teve o pai nos campos de concentração, mas duas tias e um tio receberam um visto de Aristides de Sousa Mendes, em Bordéus, e escaparam às tropas nazis. Jennifer viajou do Canadá para Lisboa, para assistir às cerimónias que deram honras de Panteão ao cônsul português. A familiar das vítimas conversou com a TSF, mostrou-se emocionada e lembrou que mesmo em 2021 todos têm que mostrar a coragem de Aristides.

Na Liga dos Campeões, o Sporting conquistou a primeira vitória da época 2021/22, ao impor-se por 4-1 no estádio dos turcos do Besiktas, num jogo da terceira jornada do grupo C, disputado em Istambul.

Um grupo de orcas atacou a embarcação de pesca de Setúbal Boa Estrela, danificou os fundos e destruiu o leme, mas os dois tripulantes escaparam ilesos, disse o presidente da cooperativa de pesca Sesibal.

Mais de 100 milhões de pessoas extremamente pobres estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África, onde se espera que os escassos glaciares desapareçam nas próximas duas décadas, segundo um relatório divulgado pelas Nações Unidas.